Muzaffarpur News: हाईवे पर सक्रिय हुआ हसीना गैंग, रुकते ही घेर लेते हैं नकाबपोश लुटेरे

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में हाईवे पर हसीना गैंग सक्रिय है। महिलाएं व बाइक सवारों को निशाना बनाकर लूटपाट कर रही हैं। स्थानीय लोग पुलिस की गश्त की कमी को लेकर चिंतित हैं। कई घटनाएं हुई हैं, और अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कांटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में हाईवे पर हसीना गैंग सक्रिय है। गिरोह देर रात सुनसान सड़क से गुजरने वाले बाइक सवारों को निशाना बनाकर लूटपाट करता है। पिछले दो-तीन दिनों से रात 10 से दो बजे के बीच गिरोह के शातिरों को हाईवे किनारे देखा गया है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में दहशत का माहौल है। ​

गैंग का कार्यप्रणाली पूर्व में हुई घटनाओं के पीड़ितों और स्थानीय लोगों की मानें तो इस गिरोह का काम करने का तरीका चौंकाने वाला है। गिरोह की मुख्य शातिर महिला अच्छे और आकर्षक कपड़ों में चेहरे पर नकाब पहनकर हाईवे के किनारे खड़ी रहती है। उसके अन्य साथी पास की गलियों में छिपकर या बाइक से हाईवे पर रेकी करते रहते हैं। ​जैसे ही कोई बाइक सवार वहां से गुजरता है, महिला मदद मांगने या किसी अन्य बहाने से उसको रुकने का इशारा करती है। राहगीर जैसे ही बाइक धीमी करता है, छिपे नकाबपोश बदमाश अचानक उसको घेर लेते हैं। इसके बाद हथियार के बल पर नकदी, मोबाइल और आभूषण लूटकर फरार हो जाते हैं। पीड़ितों का कहना कि ​कांटी और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की सीमा होने के कारण अपराधी इसका फायदा उठाते हैं।

पुलिस की निष्क्रियता उधर, राहगीरों का आरोप है कि गिरोह के सक्रियता की सूचना पुलिस को देने के बावजूद इलाके में गश्त नहीं हो रही है। यहां पर पहले भी कई बार लूट और छिनतई की घटना हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले चांदनी चौक पर ब्रह्मपुरा थाने की गश्ती गाड़ी तैनात रहती थी और कांटी पुलिस भी लगातार पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन, कई महीने से गश्त नदारद है।

घटनाएं और जांच ​पुरानी घटनाओं की जांच ठंडे बस्ते में :

नवंबर 2025 : हाउसिंग बोर्ड के पास एनएच पर बाइक सवार राहगीर मो. इरफान से 15 हजार रुपये नकद और मोबाइल छीन लिया गया था। इस संबंध में पीड़ित ने कांटी थाने में शिकायत की थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए खाना लेकर जा रहे थे। इसी बीच एक महिला उसे रुकने का इशारा किया। रुकने पर यह घटना हुई। मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकी।

सितंबर 2025 : हाउसिंग बोर्ड से चांदनी चौक के बीच किराना दुकानदार मनोहर कुमार से हथियार के बल पर मारपीट कर बाइक छीन ली गई थी। घटना के बाद पीड़ित ने दो दिनों तक थाने से लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी कार्यालय का चक्कर काटा था। इसके बाद कांटी थाने में शिकायत दर्ज की गई। लेकिन, जांच आगे नहीं बढ़ी।

​अगस्त 2024 : अपने कार्यालय से घर लौट रहे युवक देव आनंद से बाइक और मोबाइल लूट लिया गया। पुलिस ने सात माह बाद बाइक तो बरामद कर ली, लेकिन मुख्य शातिर महिला व अन्य की आज तक गिरफ्तार नहीं हो सकी।

​जनवरी 2024 : कांटी से लौट रहे फाइनेंस कर्मी से महिला ने लिफ्ट मांगी और रुकते ही साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की। पहचान होने के बावजूद आरोपित पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इसके अलावा चांदनी चौक से दरभंगा मोड़ के बीच भी छिनतई और लूट की कई घटनाएं हुई हैं। शुरुआती जांच के बाद अधिकतर मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए।

बयान :

मामला संज्ञान में आया है। संबंधित थानाध्यक्ष को प्रभावित इलाके में देर रात में गश्ती बढ़ाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी