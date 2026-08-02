Muzaffarpur News: हाइटेंशन तार की चपेट में आने से राजमिस्त्री झुलसा
Muzaffarpur News: औराई। धरहरवा पंचायत के कटौझा चंदवारा मार्ग पर हाइटेंशन तार की चपेट में आने से
Muzaffarpur News: औराई। धरहरवा पंचायत के कटौझा चंदवारा मार्ग किनारे रविवार को हाइटेंशन तार की चपेट में आने से राजमिस्त्री बुरी तरह झुलस गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से धरहरवा पंचायत के हनुमाननगर निवासी रामस्नेही राय के पुत्र मन्नू राय (46) को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। मन्नू राय का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। परिजनों ने बताया कि छत की ढलाई के बाद प्लास्टर के लिए मापी करने के लिए मन्नू राय गया था। मापी के दौरान मकान के ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। समाजसेवी संतोष पासवान ने बताया कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
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