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Muzaffarpur News: आज भी जारी रह सकता है बारिश का दौर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। बुधवार को जिले में 67 एमएम बारिश हुई, अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Muzaffarpur News: आज भी जारी रह सकता है बारिश का दौर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। जिले के अधिकतर स्थानों पर गुरुवार को भी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को इसका पूर्वानुमान जारी किया है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अभी तीन दिन तक बारिश होने के आसार हैं। बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद पूरे जिले में करीब तीन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। 67 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री वहीं न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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