Muzaffarpur News: दूसरी सोमवारी : गरीबनाथ मंदिर से कांवरिया मार्ग तक विशेष नजर
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया है। यूपी के एक महिला गिरोह पर चोरी और चेन छिनतई करने की आशंका है। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस मुस्तैद हो गया है। भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चोरी व चेन छिनतई करने वाले यूपी के एक शातिर महिला गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है। इसको लेकर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने मंदिर परिसर से लेकर पूरे कांवरिया मार्ग पर तैनात पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।बताया गया है यह गिरोह मुख्य रूप से सावन के दौरान मंदिरों में आनेवाली महिलाओं को निशाना बनाता है। गिरोह पलक झपकते ही श्रद्धालुओं के गहने, पर्स और पैसे उड़ा लेता हैं।
यह गिरोह भीड़ में घुल-मिलकर वारदात को अंजाम देता है।जानकारी हो कि बीते वर्ष सावन के दौरान ही नगर, काजी मोहम्मदपुर और मिठनपुरा समेत अन्य थाना क्षेत्रों से अलग-अलग चार जगहों से गिरोह के चार शातिर महिलाओं को स्थानीय लोगों ने रंगेहाथों पकड़ कर पुलिस को सौंपा था। पुरानी घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
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