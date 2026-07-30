Muzaffarpur News: अस्पताल में जन औषधि केंद्र की होगी स्थापना
Muzaffarpur News: मीनापुर के मकसुदपुर पंचायत स्थित शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक हुई। मुखिया वरुण कुमार ने अस्पताल में कुर्सी-टेबल, शुद्ध पेयजल के लिए नल एवं जन औषधि केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया। इस बैठक में कई सदस्य उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मीनापुर। मकसुदपुर पंचायत स्थित शाहपुर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में गुरुवार को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक हुई। मुखिया वरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त कुर्सी एवं टेबल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शुद्ध पेयजल के लिए नल लगाने और जन औषधि केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीताशरण राय, रश्मि कुमारी, ब्यूटी कुमारी, हुस्ने आरा, संगीता कुमारी, चांदनी कुमारी, रूबी देवी आदि थे।
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