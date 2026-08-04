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Muzaffarpur News: प्रधान शिक्षकों को नहीं हुआ एरियर का भुगतान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बिहार राज्य प्रधान शिक्षक संघ की बैठक मंगलवार को नाजीरपुर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्यामनंदन किशोर समेत अन्य प्रधान शिक्षकों ने सरकार से ग्रेड 7 पे के

Muzaffarpur News: प्रधान शिक्षकों को नहीं हुआ एरियर का भुगतान

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार राज्य प्रधान शिक्षक संघ की बैठक मंगलवार को नाजीरपुर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्यामनंदन किशोर समेत अन्य प्रधान शिक्षकों ने सरकार से ग्रेड 7 पे के साथ-साथ आठ वर्षीय प्रोन्नति, एरियर राशि के भुगतान एवं पे फिक्सेशन की मांग की।संघ ने कहा कि एक वर्ष पूरा होने के बाद भी प्रधान शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य अवधि का भुगतान नहीं किया गया है। फिक्सेशन की प्रकिया विभाग द्वारा अभी भी प्रारंभ नहीं हुई है। विभाग द्वारा 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने वाले प्रधान शिक्षको का कालबद्ध प्रोन्नति की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई है।

बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षकों को सातवें वेतनमान की सुविधा से वंचित रखा गया है।

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