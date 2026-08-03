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Muzaffarpur News: हाईवे पर तीन इलाकों के बदमाशों के साथ गैंग चला रही हसीना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में हसीना गैंग फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे लूटपॉट और छिनतई की घटनाएं बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस गिरोह का पूर्व में आर्केस्ट्रा में काम करनेवाली महिला हसीना द्वारा गठन किया गया था। पुलिस ने गिरोह की पहचान कर कई बार छापेमारी की है।

Muzaffarpur News: हाईवे पर तीन इलाकों के बदमाशों के साथ गैंग चला रही हसीना

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र.। कांटी और अहियापुर के अलावा ब्रह्मपुरा के आधा दर्जन से अधिक शातिर बदमाशों के साथ मिलकर हसीना हाईवे पर लूटपाट और छिनतई का गिरोह चला रही है। इस गिरोह के फिर सक्रिय होने से इलाके में लूट, छिनतई और गोलीबारी जैसी घटनाओं का खतरा मंडराने लगा है।

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हसीना गैंग का गठन

सूत्रों की माने तो ​गिरोह की हसीना पूर्व में आर्केस्ट्रा में काम करती थी। बाद में वह ब्रह्मपुरा के शातिर बदमाशों के संपर्क में आई। धीरे-धीरे उसकी जान पहचान दामोदरपुर, हाउसिंग बोर्ड इलाका और अहियापुर के कुछ बदमाशों से हुई। इसके बाद उसने खुद अपना हसीना गैंग बना लिया। इसके बाद एनएच पर हाउसिंग बोर्ड के पास राहगीरों से लूटपाट और छिनतई शुरू की। इन मामलों की जांच के आधार पर ब्रह्मपुरा के तत्कालीन ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष कुमार और कांटी के तत्कालीन थानेदार ने गिरोह को चिह्नित करते हुए हसीना समेत अन्य बदमाशों के घर और ठिकानों पर लगातार कई बार छापेमारी की। पुलिस दबिश के कारण सभी बदमाश अंडरग्राउंड हो गए थे। बीते कुछ दिनों से फिर यह गैंग एनएच पर सक्रिय हुआ है।

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गैंग की आपराधिक गतिविधियां

बताया जाता है कि गैंग से जुड़े अधिकांश बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वे पूर्व में लूटपाट, छिनतई और फायरिंग जैसी कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दो वर्षों में इस गिरोह ने दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। स्थानीय लोगों की माने तो ​हसीना गैंग के फिर से सक्रिय होने की सबसे बड़ी वजह पुलिस महकमे का सीमा विवाद है। कांटी और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का पेंच ऐसा उलझा है कि अपराधी इसका फायदा उठा घटना को अंजाम दे रहे हैं। ​दोनों थानों की सीमा की भौगोलिक स्थिति गैंग के लिए सेफ जोन बनी हुई है।

ट्रक चालक की हत्या की जांच में गैंग का नाम

सितंबर 2024 की देर रात चांदनी चौक के पास खड़े ट्रक के अंदर घुसकर बदमाशों ने दरभंगा के चालक दिनेश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में चालक के परिजनों के बयान पर ब्रह्मपुरा थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच में हसीना गैंग का नाम सामने आया था। जांच में पुलिस को पता चला था कि हसीना गैंग से जुड़े बदमाशों ने ही लूटपाट के दौरान विरोध करने पर चालक की गोली मारकर हत्या की दी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हसीना गैंग कब से सक्रिय हुआ है?
पिछले कुछ दिनों से हसीना गैंग फिर से एनएच पर सक्रिय हुआ है।
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