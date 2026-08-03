Muzaffarpur News: छेड़खानी का विरोध पर भाई को पीटा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक को बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने पीटा। इस हमले में युवक के सिर में आठ टांके लगे और हड्डी भी टूटी है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले युवक को बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करना मंहगा पड़ गया। सात-आठ की संख्या में रहे मनचलों ने पिटाई कर दी। डाइगर से हमला के कारण उसके सिर में आठ टांके लगे हैं और हड्डी टूट गई है। पीड़ित ने ब्रह्मपुरा थाने में आवेदन देकर छह नामजद समेत आधा दर्जन से अधिक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है।
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