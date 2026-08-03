Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: छेड़खानी का विरोध पर भाई को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक को बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने पीटा। इस हमले में युवक के सिर में आठ टांके लगे और हड्डी भी टूटी है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

Muzaffarpur News: छेड़खानी का विरोध पर भाई को पीटा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले युवक को बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करना मंहगा पड़ गया। सात-आठ की संख्या में रहे मनचलों ने पिटाई कर दी। डाइगर से हमला के कारण उसके सिर में आठ टांके लगे हैं और हड्डी टूट गई है। पीड़ित ने ब्रह्मपुरा थाने में आवेदन देकर छह नामजद समेत आधा दर्जन से अधिक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।