Muzaffarpur News: गायघाट में गुरु पूर्णिमा पर हुआ हवन
Muzaffarpur News: गायघाट स्थित रामनगर काली मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कालभैरव पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे।
Muzaffarpur News: गायघाट। रामनगर काली मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर कालभैरव पूजन सह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर में हवन पूजन और आरती में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिए। कार्यक्रम में काली मंदिर प्रबंध समिति, रामनगर के अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा, अनिल सिंह, विजय सिंह, आदित्य कुमार झा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, आचार्य रोहित झा, रविरंजन सिंह, पैक्स अध्यक्ष मंजीत कुमार सिंह, पंकज कुमार पंकज, गुड्डू मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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