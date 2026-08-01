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Muzaffarpur News: बाइक खड़ी करने के विवाद में फायरिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मीनापुर में मुस्तफागंज से महदेइयां जाने वाली सड़क पर पार्किंग विवाद के चलते शनिवार को हवाई फायरिंग हुई। पुलिस ने मुकेश कुमार को पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार किया। थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

Muzaffarpur News: बाइक खड़ी करने के विवाद में फायरिंग

Muzaffarpur News: मीनापुर। मुस्तफागंज से सटे महदेइयां जाने वाली सड़क पर शनिवार को मामूली विवाद में हवाई फायरिंग से अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से अलिनेउरा निवासी मुकेश कुमार को पिस्टल और एक गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। बताया जाता है कि बाइक खड़ी करने के विवाद में आरोपित ने एक राउंड हवाई फायरिंग की। इससे गुस्साए लोगों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया।

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