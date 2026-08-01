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Muzaffarpur News: शहर में निकली बाबा गरीबनाथ व बाबा हरिहरनाथ की पालकी यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में युवा बोलबम सेवा समिति द्वारा बाबा गरीबनाथ और बाबा हरिहरनाथ की पालकी शोभायात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभायात्रा विभिन्न स्थलों से होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंची। अध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने शिव और विष्णु की प्रतिमाओं के साथ भव्य झांकी का प्रदर्शन किया।

Muzaffarpur News: शहर में निकली बाबा गरीबनाथ व बाबा हरिहरनाथ की पालकी यात्रा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। युवा बोलबम सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को बाबा गरीबनाथ व बाबा हरिहरनाथ की पालकी शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा सिकंदरपुर सीढ़ी घाट चलकर राणी सती मंदिर, सरैयागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी, हरिशभा चौक, पानी टंकी, बनारस बैंक चौक होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंची।युवा बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने कहा कि बाबा गरीबनाथ की पालकी शोभायात्रा में मिट्टी से तैयार शिव की प्रतिमा एवं बाबा हरिहरनाथ की पालकी में विष्णु की प्रतिमा दर्शाई गई। शोभायात्रा में महाकाल की भव्य झांकी के साथ अन्य देवी देवताओं की झांकी निकली गई।मौके पर अध्यक्ष मनीष कुमार रजक, सचिव सुजीत कुमार, महासचिव विक्की शर्मा, अविनाश रजक, उपाध्यक्ष, शिव कुमार, विशाल कुमार, कार्यकारिणी अध्यक्ष शिवम महतो, सह सचिव मुकेश चौधरी, राकेश रजक, मीडिया प्रभारी अनिकेत कुमार, सुमित महाकाल, प्रिंस कुमार, नमन कुमार, गोवर्धन कुमार आदि थे।

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