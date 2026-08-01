Muzaffarpur News: गिंजास में कलश यात्रा के साथ महायज्ञ शुरू

Muzaffarpur News: सरैया। जैतपुर थाने के गिंजास गांव स्थित शिव मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जैतपुर स्थित संगम तट पर मुख्य आचार्य पंडित श्यामकांत पांडेय ने कलश में जलबोझी कराया। इसके बाद श्रद्धालु यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां तीन दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर लखींद्र पटेल, राजमंगल राय, हरिशंकर यादव, बृजनंदन पटेल, आशुतोष उपाध्याय, मुखिया राकेश मालाकार, राजकुमार साह, राजेश सिंह आदि उपस्थित थे।