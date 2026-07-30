Muzaffarpur News: गुरु पूर्णिमा पर निकाली 151 फीट के तिरंगा संग शोभायात्रा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को ओम सेवा दल की ओर से सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें भगवान जगन्नाथन, महाकाल की झांकी, 151 फीट की तिरंगा यात्रा आकर्षक का केंद्र बना रहा। शोभायात्रा सीढ़ी घाट से राणी सती मंदिर, सरैयागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक, पानी टंकी चौक होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंची।अध्यक्ष पारस नाथ प्रसाद ने बताया कि शोभायात्रा में भगवान शिव की बारात का भव्य स्वरूप तैयार किया गया था। बारात में भूत, बैताल और विभिन्न पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। शोभायात्रा में पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, डॉ.नवीन कुमार, संरक्षक पप्पू सिंह, मीडिया प्रभारी अजीत कुमार, मिंटू कुमार सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे।