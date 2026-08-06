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Muzaffarpur News: जनसहयोग शिविर में आए आवेदनों का समय पर निबटारा करें : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मानिकपुर नरोत्तम पंचायत में शिविर का डीएम कुमार गौरव ने जायजा लिया। विभिन्न पंचायतों में जनसहयोग शिविर आयोजित किए गए, जहां आवेदकों ने राशन कार्ड, पेंशन, और भूमि से संबंधित अधिकतर आवेदन दिए। स्थानीय मुखियाओं ने समस्याओं के समाधान के लिए शिविरों की आवश्यकता बताई।

Muzaffarpur News: जनसहयोग शिविर में आए आवेदनों का समय पर निबटारा करें : डीएम

Muzaffarpur News: कांटी, हिन्दुस्तान संवाददाता। मानिकपुर नरोत्तम पंचायत में बुधवार को आयोजित जनसहयोग शिविर का डीएम कुमार गौरव ने जायजा लिया। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समय पर आवेदनों का निबटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी व कर्मी पर कार्रवाई होगी। बेहतर समन्वय के लिए मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर समेत जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही, बीडीओ किशन चंद्रायन, सीओ मुकेश कुमार आदि थे। इधर, जामिन मठिया पंचायत में मीनापुर विधायक अजय कुमार ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीडीओ संजय कुमार, मुखिया रीना सिंह, गुड्डू सिंह, सोनेलाल सहनी आदि थे।

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पारू प्रखंड में आयोजन

पारू प्रखंड की पारू उत्तरी, दक्षिणी, जाफरपुर तथा कमलपुरा पंचायतों में जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। कमलपुरा पंचायत में राजद विधायक शंकर प्रसाद ने शिविर का उद्घाटन किया। मुखिया ललन कुमार, रीनू शंकर, मो. कासिम, उमेश कुमार समेत उपस्थित थे।

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जनसहयोग शिविर की गतिविधियां

उधर, जाफरपुर पंचायत सरकार भवन में शिविर का विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह, मुखिया अजय कुमार रस्तोगी ने शुभारंभ किया। मौके पर ओमप्रकाश कुमार, रमेश कुमार कुशवाहा आदि थे। पारू दक्षिणी पंचायत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन चौधरी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कुंदन ठाकुर, नेयाज अहमद, मो. शमीम बेताब सिद्दीकी आदि थे। पारू उत्तरी पंचायत में उपप्रमुख प्रतिनिधि सुमन ठाकुर, बीडीओ अजीत कुमार सिंह, उपमुखिया प्रतिनिधि सुकुल ठाकुर, मनोरंजन शर्मा, संजीव चौधरी, विनोद चौधरी, विकास कुमार आदि थे। औराई प्रखंड की वभनगामा ,रामपुर, आलमपुर सिमरी पंचायत में आयोजित जनसहयोग शिविर में 132 आवेदन आए। बीडीओ रजनीश शंकर झा, राजस्व पदाधिकारी संस्कृति गुप्ता, सीओ धीरज कुमार, मुखिया, पंसस एवं सरपंच उपस्थित थे।

अन्य पंचायतों में शिविर

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सकरा : शिविर से कई विभागों के कर्मी रहे गायब

सकरा। रामपुर कृष्ण, मिश्रौलिया एवं मड़वन उर्फ अजिजनगर पंचायत में जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। रामपुर कृष्ण में कई विभागों के पधिकारी व कर्मी नहीं पहुंचे। शिविर में सबसे अधिक राधन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जमीन से संबंधित आवेदन आए।

रामपुर कृष्ण पंचायत में उद्घाटन के दौरान मुखिया विभा देवी ने कहा कि समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर का आयोजित किया जा रहा है। मौके पर बीडीओ रंजित कुमार वर्मा, प्रमुख मो. नूर आलम, पीओ नीलमणि, पैक्स अध्यक्ष उदय शंकर शर्मा गुड्डू, मनोज कुमार, रिंकू देवी, मुखिया संजू कुमारी राय, मुखिया अवधेश सिंह आदि थे।

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आवेदनों का निबटारा

सबसे अधिक राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आए

मुशहरी। रोहुआ, कन्हौली विशुनदत्त एवं तरौरा गोपालपुर पंचायतों में बुधवार को जनसहयोग शिविर में बड़ी संख्या में लोग आवेदन लेकर पहुंचे। सबसे अधिक आवेदन राशन कार्ड में नाम जोड़ने व नाम हटाने से संबंधित थे। तरौरा गोपालपुर पंचायत में 160 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 78 का निबटारा किया गया। कन्हौली विशुनदत्त पंचायत में 161 आवेदनों में से 75 का निबटारा किया गया। वहीं, रोहुआ पंचायत में 45 आवेदनों में 22 का निष्पादन किया गया। इधर, ग्रामीणों की शिकायत पर बीडीओ विनोद आनंद ने रघुनाथपुर गांव स्थित जनवितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया।

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विभिन्न विभागों के स्टॉल

सरैया। रामपुर बल्ली, रामपुर विश्वनाथ एवं गिंजास पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। बीडीओ गौरव कुमार ने शिविरों का निरीक्षण कर समस्याएं सुनीं। बीडीओ ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुंचाना है। मौके पर मुखिया राकेश मालाकार, महेश ठाकुर, कविता कुमारी, सुनील चौधरी, शशिभूषण राय, रिंकू सिंह, विकास मित्र रामबाबू राम, आशुतोष उपाध्याय, मोहन राम आदि थे।

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सड़क निर्माण की मांग

बंदरा। रामपुरदयाल और सुंदरपुर रतवारा पंचायत में एडीएम शैलेश चौधरी, बीडीओ गुंजा कुमारी, सीओ अदिति राय, बीपीआरओ राजीव रंजन ,मुखिया ब्रजेश कुमार और मधुकर प्रसाद ने शिविर का उद्घाटन किया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर विमल मांझी शिविर के मेन गेट पर बैठ गया। इसपर एडीएम ने संबधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। बीडीओ गुंजा कुमारी ने बताया कि सुंदरपुर रतवारा में ऑनलाइन 3 और ऑफलाइन 34 आवेदन प्राप्त हुआ। रामपुर दयाल में ऑनलाइन 6 और ऑफलाइन 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 2 का निबटारा किया गया। बीएओ मो. आसिफ, बीसीओ रघुवीर साह, पीओ शाहनवाज रहमत, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार, एमओ दीपक कुमार, जीविका के बीपीएम सुभाष चंद्र बोस, पीएचसी से डॉ. दीपक सिद्धार्थ, पंचायत सचिव सुमन कुमार, गोकुल कुमार आदि मौजूद थे।

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आवेदनों का निबटारा

मीनापुर : शिविर में 58 आवेदनों का निबटारा

मीनापुर। प्रखंड की मदारीपुर कर्ण, चतुरसी और जामिन मठिया में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। बीडीओ संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि तीनों पंचायत में आयोजित शिविर में 115 आवेदन आए, जिसमें से 58 का निबटारा कर दिया गया है। 54 आवेदनों का एक महीने के भीतर निबटारा कर दिया जायेगा। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार मौजूद थे।

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उमड़ी आवेदकों की भीड़

मड़वन : जनसहयोग शिविर में उमड़ी आवेदकों की भीड़

मड़वन। रुपवारा, पकड़ी पकोही एवं महम्मदपुर सुबे पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में 400 आवेदन आए। इनमें 250 मामलों का मौके पर ही निबटारा कर दिया गया। रुपवारा पंचायत में प्रखंड प्रमुख रेणु देवी, बीस सूत्री अध्यक्ष प्रमोद पटेल, मुखिया मुकुंद कुमार, प्रमुख रेणु देवी, मुखिया पुष्पा कुमारी, बीडीओ विनय कुमार, प्रमुख रेणु देवी आदि थे।

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सरपंच का हंगामा

ठीकहां : शिविर में सरपंच ने किया हंगामा

मोतीपुर। ठीकहां में आयोजित शिविर में सरपंच रामप्रवेश राय ने हंगामा किया। स्थानीय लोग और कर्मियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। सरपंच का आरोप है कि मुखिया द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं कराया गया। इधर, फतेहां और पगहिया पंचायत में जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। फतेहा पंचायत के मोहन चोरा गांव स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर में शिविर का बीडीओ अरविंद कुमार गुप्ता और मुखिया रिंकी देवी ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा सहयोग पोर्टल का लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मौके पर संजू देवी, मदन सिंह चौहान, प्रणव कुमार शाही, मुकेश रंजन, ललन कुमार आदि थे।

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आवेदनों का निबटारा

शिविर में आये 112 आवेदन ,कई का हुआ निष्पादन

साहेबगंज। प्रखंड क्षेत्र की माधोपुर हजारी पंचायत सरकार भवन पर बुधवार को जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुखिया वैद्यनाथ राय ने की। शिविर में 112 आवेदन आये, जिसमें कई का निबटारा किया गया। नोडल पदाधिकारी हैदर अली ने शिविर का निरीक्षण किया। इस मौके पर सरपंच शंभू राय, उपमुखिया धर्मेंद्र प्रसाद यादव, पंचायत सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे।

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कुढ़नी : जनसहयोग शिविर का आयोजन

कुढ़नी : जनसहयोग शिविर में 300 आवेदन आए

कुढ़नी। फकुली पंचायत भवन पर बुधवार को जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनरेगा, शौचालय, स्वास्थ्य, राशन, आवास योजना समेत करीब तीन सौ आवेदन आए। मुखिया सुनील मंगलम ने लाभार्थियों के आवेदनों को संबंधित पदाधिकारी और कर्मी को उपलब्ध कराया। मनरेगा पदाधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि सभी आवेदनों का 30 दिनों में निबटारा हो जाएगा। पंस विकास रंजन, पैक्स अध्यक्ष कंतलाल राय, उपमुखिया मनोज कुमार, विकास राय, सूरजकांत कुमार आदि थे।

नियमित प्रश्न

इस शिविर का आयोजन कहाँ किया गया?
शिविर का आयोजन विभिन्न पंचायतों में किया गया।
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