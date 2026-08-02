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Muzaffarpur News: लखनदेई के सुंदरखौली घाट पर नाव परिचालन की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के लखनदेई नदी पर पुल निर्माण हो रहा है। प्रखंड उपप्रमुख पप्पू कुमार साह ने सीओ को नाव परिचालन के लिए आवेदन दिया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। सीओ धीरज कुमार ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

Muzaffarpur News: लखनदेई के सुंदरखौली घाट पर नाव परिचालन की मांग

Muzaffarpur News: औराई। मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत स्थित लखनदेई के सुंदरखौली घाट पर नाव परिचालन को लेकर प्रखंड उपप्रमुख पप्पू कुमार साह ने सीओ को आवेदन दिया है। बताया कि सुंदरखौली गांव स्थित लखनदेई नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण होने तक सरकारी नाव के परिचालन से लोगों को सहूलियत होगी। इधर, सीओ धीरज कुमार ने बताया कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाएगा।

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