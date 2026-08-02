Muzaffarpur News: शिक्षकों के हितों की आवाज को मिलेगी नई दिशा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के एमएलसी प्रत्याशी गोपी किशन ने कौमी असातजह तंजीम के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रफी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रफी के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा और शिक्षा व शिक्षकों के हितों की आवाज को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमएलसी प्रत्याशी रहे गोपी किशन ने कौमी असातजह तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष बने मोहम्मद रफी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। शिक्षा और शिक्षकों के हितों की आवाज को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर कौमी असातजह तंजीम के प्रदेश उपाध्यक्ष राजी अहमद, प्रदेश महासचिव मोहम्मद मुमताजुल हक, प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद जावेद, प्रदेश मीडिया इंचार्ज वकार आलम, बीएसटीए के जिला मीडिया प्रभारी विवेक कुमार, शिक्षक मुन्ना यादव, मोहम्मद शाहनवाज एवं मोहम्मद शमी आदि उपस्थित रहे।
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