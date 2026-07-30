Muzaffarpur News: साहू पोखर पर हुई गंगा आरती
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गुरु पूर्णिमा पर साहू पोखर सेवा दल ने गंगा आरती का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय का उद्घाटन महंत अभिषेक पाठक और वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने किया। सावन माह में हर रविवार साहू पोखर प्रांगण में 24 घंटे का भंडारा होगा।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। साहू पोखर सेवा दल की ओर से गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को साहू पोखर प्रांगण में गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रधान कार्यालय का उद्घाटन महंत अभिषेक पाठक व वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष शशि भूषण गोलू, उपाध्यक्ष पंडित राघव ठाकुर, अनिल अकेला, अवनीश सिंह, रिशु आकाश शर्मा, आशुतोष कुमार, राहुल कुमार, रोहित राज, प्रवीण सिंह, रूपेश कुमार, राजा कुमार थे। अध्यक्ष ने बताया कि सावन माह में चारों रविवार साहू पोखर प्रांगण में 24 घंटे का भंडारा चलेगा।
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