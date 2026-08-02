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Muzaffarpur News: पोल्ट्री फार्म पर मचाया उत्पात, महिला को पीटा

By Ramnath Prasad
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मोतीपुर के नरियार गांव के वार्ड-10 में एक गुट ने विकास सहनी के पोल्ट्री फार्म पर हमला किया। इस दौरान विकास की पत्नी चंदा देवी को पीटा गया, जिससे वह घायल हो गईं और अस्पताल में भर्ती हैं। चंदा देवी ने घटना के संबंध में पांच लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Muzaffarpur News: पोल्ट्री फार्म पर मचाया उत्पात, महिला को पीटा

Muzaffarpur News: मोतीपुर। नरियार गांव के वार्ड-10 में पूर्व की रंजिश में एक गुट के लोगों ने विकास सहनी के पोल्ट्री फार्म पर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर विकास सहनी की पत्नी चंदा देवी की पिटाई कर दी। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस संबंध जख्मी चंदा देवी ने गांव के पांच लोगों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोपितों पर गले से आभूषण और करीब दो लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि छानबीन की जा रही है।

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