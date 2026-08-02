Muzaffarpur News: पोल्ट्री फार्म पर मचाया उत्पात, महिला को पीटा

Muzaffarpur News: मोतीपुर। नरियार गांव के वार्ड-10 में पूर्व की रंजिश में एक गुट के लोगों ने विकास सहनी के पोल्ट्री फार्म पर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर विकास सहनी की पत्नी चंदा देवी की पिटाई कर दी। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस संबंध जख्मी चंदा देवी ने गांव के पांच लोगों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोपितों पर गले से आभूषण और करीब दो लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि छानबीन की जा रही है।