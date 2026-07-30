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Muzaffarpur News: शहर में खुलेंगे चार फ्रेश कैच मत्स्य केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिला मत्स्य विभाग ने शहरी इलाके में ताजा मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेश कैच कियोस्क खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिले में ऐसे चार कियोस्क खोलने के लिए जगह का चयन किया गया है। इसके लिए निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

Muzaffarpur News: शहर में खुलेंगे चार फ्रेश कैच मत्स्य केंद्र

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिला मत्स्य विभाग ने शहरी इलाके में ताजा मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेश कैच कियोस्क खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिले में ऐसे चार कियोस्क खोलने के लिए जगह का चयन करने के बाद अब उसपर मत्स्य बिक्री केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है।

मत्स्य बिक्री केंद्र की योजना

इसको लेकर जिला मत्स्य पदाधिकारी (डीएफओ) रंधीर कुमार ने बताया कि जिले में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को शुद्ध मछली उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक 'फ्रेश कैच' मत्स्य बिक्री केंद्र का निर्माण किया जाना है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में चार जगहों का चयन किया गया है। भगवानपुर चौक, संजय सिनेमा चौक, नीम चौक और लक्ष्मी चौक पर इनको खोलना है। इसके लिए मुशहरी सीओ को सभी स्थलों की सूची भेजी गयी है। चिह्नित जमीन की मापी और सीमांकन करने का अनुरोध किया गया है, ताकि निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम से पूर्व में ही निर्माण कार्य को लेकर एनओसी प्राप्त किया जा चुका है।

सरकारी प्राथमिकता की परियोजना

डीएफओ ने कहा कि यह योजना सात निश्चय पार्ट-तीन के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजना है। पिछले दिनों कनीय अभियंता ने अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक से संपर्क कर स्थल का जायजा भी लिया था। सीमांकन के समय कनीय अभियंता मौके पर मौजूद रहेंगे।

सामान्य प्रश्न

कियोस्क कहाँ खोले जा रहे हैं?
कियोस्क भगवानपुर चौक, संजय सिनेमा चौक, नीम चौक और लक्ष्मी चौक पर खोले जाने हैं।
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