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Muzaffarpur News: चार प्राइवेट टैंकर से आया 16 हजार लीटर गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पहलेजा घाट से चार टैंकरों में 16 हजार लीटर गंगाजल लाया गया। शहरवासियों को मुफ्त गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर देर रात तक लगाए गए। अधिकारियों का कहना है कि निगम की हड़ताल के कारण निजी पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई।

Muzaffarpur News: चार प्राइवेट टैंकर से आया 16 हजार लीटर गंगाजल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। पहलेजा घाट से चार टैंकरों में भरकर 16 हजार लीटर गंगाजल रविवार को लाया गया। देर रात से सरैयागंज टावर, छोटी कल्याणी, सोनरपट्टी और डीएन हाईस्कूल के पास टैंकर लगा कर शहरवासियों को मुफ्त गंगाजल उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों के मुताबिक निगम की हड़ताल को देखते हुए प्राइवेट पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ी।

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