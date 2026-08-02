Muzaffarpur News: चार प्राइवेट टैंकर से आया 16 हजार लीटर गंगाजल
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पहलेजा घाट से चार टैंकरों में 16 हजार लीटर गंगाजल लाया गया। शहरवासियों को मुफ्त गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर देर रात तक लगाए गए। अधिकारियों का कहना है कि निगम की हड़ताल के कारण निजी पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। पहलेजा घाट से चार टैंकरों में भरकर 16 हजार लीटर गंगाजल रविवार को लाया गया। देर रात से सरैयागंज टावर, छोटी कल्याणी, सोनरपट्टी और डीएन हाईस्कूल के पास टैंकर लगा कर शहरवासियों को मुफ्त गंगाजल उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों के मुताबिक निगम की हड़ताल को देखते हुए प्राइवेट पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।