Muzaffarpur News: मध्याह्न भोजन योजना में रसोइयों की बहाली में फर्जीवाड़ा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, सूबे में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली में फर्जीवाड़ा चल रहा है। चयन के समय दिए गए जन्मतिथि के कागजात को मान्यता दी गई थी, लेकिन सेवानिवृत्त रसोइयों की जन्मतिथि में बदलाव के लिए अलग-अलग कागजात भेजे जा रहे हैं।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली में फर्जीवाड़ा चल रहा है। सिर्फ चयन ही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद जन्मतिथि में बदलाव की भी अधिकारी अनुशंसा कर रहे हैं।

बर्थ सर्टिफिकेट के दस्तावेज सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में चयन के समय दिए गए जन्मतिथि से संबंधित कागजात को ही मान्य किया गया था। इसके बाद भी सेवानिवृत्त हो चुके रसोइयों की जन्मतिथि में बदलाव को लेकर जिलों से अधिकारियों के द्वारा अलग अलग कागजात भेजे जा रहे हैं। विभाग ने इसपर डीपीओ से जवाब मांगा है। अलग-अलग जिलों में यह मामला सामने आया है।

चयन के बाद की बनाई गई है जन्मतिथि आदेश के तहत नव चयनित रसोइया सह सहायक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। प्रावधान है कि रसोइया सह सहायक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद स्वतः कार्य मुक्त माने जाएंगे एवं उनके स्थान पर दूसरे रसोइया सह सहायक को कार्य पर रखा जाएगा। इसे लेकर निर्देश दिया गया कि रसोइया सह सहायक चयन के समय, संबंधित रसोइया सह सहायक द्वारा जन्मतिथि से संबंधित जो भी अभिलेख विद्यालय शिक्षा समिति के समक्ष विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है, वहीं अभिलेख सेवानिवृत्ति तक मान्य होगा। उसी अभिलेख के आधार पर निदेशालय ने चयन किया। इसके बाद भी कई जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा चयन के बाद बनवाई गई जन्मतिथि से संबंधित कागजात भेजे जा रहे। सेवानिवृत्ति के बाद वाले रसोइया सह सहायक का भी अलग जन्मतिथि का कागजात भेजा जा रहा। एमआईएस में भरे गए कागजात और इनमें काफी अंतर है। इसमें सुधार की भी अनुशंसा की जा रही है। यह अनियमितता के साथ अत्यंत ही गंभीर मामला है।

ऐसे प्रखंड साधनसेवियों को चिह्नित कर कार्रवाई का आदेश : निदेशक ने निर्देश दिया है कि सुधार के लिए आने वाले सभी आवेदन किस स्तर से भेजे गए हैं, उसकी जांच कर संबंधित प्रखंड साधनसेवी और अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। 2013 से पहले जो रसोइया बहाल किए गए हैं, उनकी भी जन्मतिथि में सुधार के लिए अलग कागजात भेजे जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर इसपर रिपोर्ट मांगी गई है। निदेशक ने कहा है कि आगे अगर इस तरह का आवेदन आता है तो डीपीओ के विरूद्ध आरोप गठित कर विभाग को दिया जाएगा।