Muzaffarpur News: जानलेवा हमला मामले में चार गिरफ्तार
Muzaffarpur News: पटसारा गांव में मारपीट और जानलेवा हमले के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानेदार लोकेश कुमार चौधरी के अनुसार, दारोगा संकेत कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी से आरोपित पकड़े गए। 20 जून को स्थानीय निवासी मंजय महतो ने घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सात लोगों के नाम थे।
Muzaffarpur News: बंदरा। पटसारा गांव से हत्था पुलिस ने बुधवार अहले सुबह मारपीट व जानलेवा हमला करने के चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार लोकेश कुमार चौधरी ने बताया कि दारोगा संकेत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर मुसाफिर सहनी, शंभू सहनी, कृष्णा देवी और सरिता कुमारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। 20 जून को पटसारा निवासी मंजय महतो ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गांव के सात लोगों को नामजद किया था।
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