Muzaffarpur News: पूर्व सरपंच के निधन पर शोक जताया
Muzaffarpur News: अतरार पंचायत के पूर्व सरपंच बैद्यनाथ राय का निधन बुधवार को 85 वर्ष की आयु में हुआ। वे 1978 से 2011 तक पंचायत के सरपंच रहे। उनके निधन पर स्थानीय नेताओं और समुदाय के सदस्यों ने शोक प्रकट किया है।
Muzaffarpur News: औराई। अतरार पंचायत के रसलपुर निवासी पूर्व सरपंच बैद्यनाथ राय (85) का बुधवार की सुबह निधन हो गया। वे 1978 से लेकर 2011 तक अतरार पंचायत के सरपंच पद पर आसीन रहे। निधन पर हरिश्चंद्र राय, विजय राय, ग्राम कचहरी सचिव कमलेश्वर दास, सरपंच इंदल सहनी, रामदेव राय, शिवकुमार राय, वीर प्रसाद राय व सरपंच संघ अध्यक्ष शीवा प्रवीण, मो. शाहनवाज आदि ने शोक जताया है।
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