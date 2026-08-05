Muzaffarpur News: सड़क पर जलजमाव से ग्रामीण परेशान
Muzaffarpur News: कुढ़नी के लुक्की नंदलालपुर में जलजमाव से ग्रामीणों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर 200 फीट तक गड्ढा होने के कारण पानी जमा रहता है, जिससे बदबू फैलती है और लोगों को चलने में कठिनाई होती है। युवा जदयू के आलोक यादव ने इस समस्या के समाधान के लिए बीडीओ को आवेदन दिया है।
Muzaffarpur News: कुढ़नी। सकरी सरैया पंचायत के लुक्की नंदलालपुर में जलजमाव से ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़क पर करीब 200 फीट तक गड्ढा होने से हमेशा पानी जमा रहता है। पानी से काफी बदबू भी आती है, जिस कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसको लेकर युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष आलोक यादव ने बीडीओ को आवेदन दिया है। उन्होंने शीघ्र इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।
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