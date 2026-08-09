Muzaffarpur News: गंडक नदी उफनाई, चक्की सोहागपुर बाढ़ से घिरा
Muzaffarpur News: गंडक नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से चक्की सोहागपुर पंचायत के गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। पंचायत की सड़कों पर तीन से चार फीट पानी बह रहा है, जिससे लगभग तीन सौ परिवार पानी में फंस गए हैं। मुखिया ने चेतावनी दी कि यदि जलस्तर बढ़ता रहा, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।
Muzaffarpur News: पारू, हिन्दुस्तान संवाददाता। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से चक्की सोहागपुर पंचायत का चक्की सोहागपुर गांव बाढ़ से घिर गया। पंचायत की सड़कों पर तीन से चार फीट पानी बह रहा है। इसके अलावा बैजलपुर और उस्ती पंचायत की सड़कों पर पानी चढ़ गया है। चक्की सोहागपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने बताया कि चक्की सोहागपुर पंचायत के छह सौ परिवारों में तीन सौ परिवार पानी से घिर चुके हैं, उनके आवागमन के सभी रास्ते बंद हो गये हैं। लोगों को दैनिक सामान लाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया ने बताया कि जलस्तर बढ़ता रहा तो देर रात तक तीन सौ परिवारों के घरों में पानी घुस सकता है।
वहीं, फतेहाबाद निवासी सह ठेकेदार सतीश मिश्रा ने बताया कि गंडक नदी की क्षमता साढ़े आठ लाख क्यूसेक पानी का है। 24 घंटे के अंदर पानी घटना शुरू हो जाएगा।
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