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Muzaffarpur News: बाढ़ राहत संपूर्ति पोर्टल में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मीनापुर में बाढ़ अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें सीओ गौतम कुमार ने अध्यक्षता की। बैठक में बाढ़ राहत संपूर्ति पोर्टल में गड़बड़ी और पदाधिकारी बदलाव की चर्चा हुई। सांसद प्रतिनिधि पंकज किशोर पप्पू ने पुरानी सूचनाओं की चिंता व्यक्त की। सदस्यों ने बूढ़ी गंडक नदी बांध और पंचायतों की समस्याओं पर चर्चा की।

Muzaffarpur News: बाढ़ राहत संपूर्ति पोर्टल में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा

Muzaffarpur News: मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रखंड सभागार में गुरुवार को सीओ गौतम कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें बाढ़ राहत संपूर्ति पोर्टल में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। सांसद प्रतिनिधि पंकज किशोर पप्पू ने कहा कि चार साल से संपूर्ति पोटल का अप टू डेट नहीं होना चिंता का विषय है। मझौलिया के मुखिया जयकृष्ण प्रसाद ने बताया कि उनकी पंचायत की बाढ़ राहत सूची में पैगंबरपुर पंचायत के लोगों का नाम जोड़ दिया गया है। राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी ने बैठक में कम उपस्थिति पर चिंता जताई। बाड़ाभारती के मुखिया लालवचन सहनी ने पंचायत के कई वार्डों के बाढ़ में घिरने का मुद्दा उठाया।

टेंगरारी के मुखिया अभिषेक कुमार, रघई के मुखिया संत कुमार ने भी समस्याओं से अवगत कराया। सदस्यों ने बूढ़ी गंडक नदी पर 12 किलोमीटर में बांध नहीं होने का मुद्दा उठाया। सीओ ने सदस्यों को बताया कि 28 जुलाई तक नये राजस्व पदाधिकारी योगदान करेंगे। इसके बाद नये सिरे से पोर्टल को अप टू डेट किया जायेगा। बैठक में बीडीओ संजय कुमार सिन्हा, मुखिया वरुण कुमार, पंकज कुमार, अखिलेश राम, रामदेनी राय, हरिश्चंद्र सहनी, दीवाकर कुमार, गुड्डी देवी, नवीन कुमार, हरिवंश सहनी, जवाहर राम, सकलदेव प्रसाद और वीरेंद्र कुमार मौजूद थे।

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