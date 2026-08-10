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Muzaffarpur News: गायघाट : सौ परिवारों को घर से निकलना मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कांटा पीरौंछा उत्तरी पंचायत में बागमती की बाढ़ से सौ परिवार फंसे हुए हैं। वार्ड छह में कुछ परिवार ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं, जबकि वार्ड चार और पांच के परिवारों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर पुल बनाया, लेकिन प्रशासन ने अब तक स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

Muzaffarpur News: गायघाट : सौ परिवारों को घर से निकलना मुश्किल

Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। कांटा पीरौंछा उत्तरी पंचायत के करीब सौ परिवार बागमती की बाढ़ से घिरे हुए हैं। वार्ड छह के करीब डेढ़ दर्जन परिवार ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। वहीं, वार्ड चार और पांच के लगभग सौ परिवारों के घर से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। कांटा पीरौंछा दक्षिणी पंचायत में बाढ़ के कारण सभी रास्ते बंद होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने रविवार को चंदा जुटाकर चचरी पुल बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि चार दिनों से पंचायत के लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

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ग्रामीणों के अनुसार पिछले वर्ष तरबन्ना के पास जमींदारी बांध टूट गया था। मरम्मत की लगातार मांग की गई। जनप्रतिनिधियों ने बांध की जल्द मरम्मत कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। मुखिया रेखा देवी, पंसस रीना देवी व संजागर कुमार ने बताया कि बाढ़ की समस्याओं को लेकर शनिवार को बीडीओ व सीओ से शिकायत की गई थी। अंचल कार्यालय की ओर से केवल पॉलीथिन शीट उपलब्ध कराई गई है।

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