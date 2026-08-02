Muzaffarpur News: शहर में पहली बार निकली बाल कांवर यात्रा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पहली बार 151 बाल कांवरियों का जत्था बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने गया। यह यात्रा संस्कृति शाखा द्वारा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। यात्रा में 4 से 14 वर्षों के बच्चों ने भाग लिया और उनका स्वागत किया गया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। शहर में पहली बार 151 बाल कांवरियों के जत्थे ने रविवार की सुबह बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। मुजफ्फरपुर सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से संस्कृति शाखा के तत्वावधान में पहली बार बाल कांवर यात्रा का आयोजन किया गया। भगवा वस्त्रों से सुसज्जित नन्हे कांवरिये हाथों में कांवर लिए, हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ बढ़ रहे थे। यात्रा रमना स्थित राज राजेश्वरी देवी मंदिर से प्रारंभ हुई। इसमें 04 वर्ष से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया। बाल कांवर यात्रा के दौरान जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर बाल कांवरियों का स्वागत किया।
यात्रा में मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉ. मोनालिसा, वार्ड पार्षद केपी पप्पू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री प्रमोद कुमार जाजोदिया आदि भी मौजूद थे।
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