Muzaffarpur News: राज्य के अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा में मिले सिर्फ 25 अंक

Muzaffarpur News: राज्य के अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा में 100 में से सिर्फ 25 अंक मिले हैं। मुजफ्फरपुर जिले के अस्पतालों ने अग्नि सुरक्षा ऑडिट में शून्य अंक प्राप्त किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारी रिपोर्ट जारी की है। सभी अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। राज्य के अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा करने में 100 में सिर्फ 25 अंक मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय का भेजी है। मंत्रालय ने पूरे देश के राज्यों की रिपोर्ट जारी की है।

राज्य के अस्पतालों की स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 217 सरकारी अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं है, इनमें मुजफ्फरपुर के 10 अस्पताल भी शामिल हैं। एसकेएमसीएच को भी फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं था। हाल में ही इसके लिए आवेदन किया गया है। इस संबंध में प्रभारी अपर निदेशक (स्वास्थ्य) डॉ. शंकर रजक का कहना है कि सभी अस्पतालों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है। सभी सिविल सर्जन को इस बारे में निर्देश दिया गया है।

फायर सुरक्षा में मुजफ्फरपुर को शून्य अंक मुजफ्फरपुर जिले को अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा में शून्य अंक मिले हैं। सबसे ज्यादा अंक लखीसराय और सुपौल जिले को मिले हैं। लखीसराय को 53.5 और सुपौल को 50.88 अंक मिले हैं। शून्य अंक प्राप्त करने वाले जिलों में मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली , सीवान, सीतामढ़ी, नवादा, भागलपुर, अरवल और मधेपुरा शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले को 1.25 अंक मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रिपोर्ट अप्रैल से जुलाई तक के अग्नि सुरक्षा ऑडिट की समीक्षा के बाद जारी की है।

आईआईएचपी पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट डालना अनिवार्य मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑॅडिट रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के आईआईएचपी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉ प्रणय राज सिन्हा ने सभी जिलों के सीएस और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को इस बारे में पत्र भेजा है। निदेशक प्रमुख ने अस्पतालों में मुख्य तौर पर आईसीयू, एनआईसीयू और ओटी के ऑडिट के दौरान ध्यान रखने को कहा है। ऑडिट रिपोर्ट हर महीने पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ऑडिट में अग्नि सुरक्षा के साथ बिजली के तारों और मेडिकल गैस पाइपलाइन की भी जांच की जाएगी।

सभी पीएचसी से मांगी गई फायर सेफ्टी की रिपोर्ट सिविल सर्जन ने सभी पीएचसी प्रभारियों को पत्र लिखकर वर्ष 2025 में उनके क्षेत्र में हुए अस्पतालों के फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट मांगी है। सीएस ने पत्र भेजकर पूछा है कि ऑडिट के दौरान उनके क्षेत्र के अस्पतालों में क्या गड़बड़ियां मिली थीं। इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों पर आगे की कार्रवाई करेगा।