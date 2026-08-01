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Muzaffarpur News: मनियारी के तीन घरों लगी आग, सामान जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में शनिवार को सुबह एक घर में आग लग गई। इससे तीन घर प्रभावित हुए और सभी सामान जलकर खाक हो गया। क्षति का अनुमान 10 लाख रुपये है। पीड़ित परिवारों में मो. उस्मान, मो. मेराज और मो. रेयाज शामिल हैं। अग्निशामक ने मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया।

Muzaffarpur News: मनियारी के तीन घरों लगी आग, सामान जलकर राख

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी में शनिवार की अहले सुबह एक घर में आग लग गई। देखते-देखते तीन घर चपेट में आ गये। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि घर में रखा एक भी सामान नहीं बच पाया। करीब 10 लाख की क्षति का अनुमान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवारों में मो. उस्मान, मो. मेराज व मो. रेयाज शामिल हैं। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाई। मनियारी के थानाध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि तीन लोगों का आवेदन मिला है। घटना स्थल का जायजा लिया गया है।

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इधर, अंचल की टीम भी क्षति का आकलन करने मौके पर पहुंची।

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