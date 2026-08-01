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Muzaffarpur News: आग से तीन घर जलकर राख, सिलेंडर फटा

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: केशोपुर गांव में शनिवार को शॉर्ट-सर्किट से आग लगने से तीन घर जल गए। आग लगने की वजह से गैस सिलेंडर फटने से अफरातफरी का माहौल हो गया। दमकल टीम ने आग बुझाई, लेकिन तब तक सभी चीजें जल कर खाक हो गईं। अग्निपीड़ितों की मदद के लिए स्थानीय नेताओं ने भी कदम बढ़ाए।

Muzaffarpur News: आग से तीन घर जलकर राख, सिलेंडर फटा

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। केशोपुर गांव में शनिवार को शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई। इसमें तीन घर जलकर राख हो गए। इस दौरान गैस सिलेंडर फटने से टोला में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि अनिल कुमार के घर में शॉर्ट-सर्किट से आग लगी, जिसके बाद पड़ोसी रामदेव प्रसाद एवं शंभू प्रसाद के घर भी आग लग गई। घर में रखा अनाज, गहने, बर्तन राख हो गए। सूचना पर सकरा थाना से पहुंची दमकल की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया, तब तक सब कुछ जल कर खाग हो गया। राजद नेता मनोज पासवान ने अग्निपीड़ितों का हालचाल लिया।

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मुखिया दिनेश पुष्पम ने बताया कि सीओ सूचना दी गई है।

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