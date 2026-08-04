Muzaffarpur News: गायघाट में घर में लगी आग, नकद सहित लाखों का सामान जला
Muzaffarpur News: गायघाट के बोआरीडीह में अचानक लगी आग से हरेराम तिवारी का घर जलकर खाक हो गया। आग में 1.06 लाख रुपये, अनाज, कपड़ा और महत्वपूर्ण कागजात जल गए। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की मांग की है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी होने की आशंका है। अग्निशामक टीम ने एक घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया।
Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बोआरीडीह में मंगलवार को अचानक लगी आग से हरेराम तिवारी का घर जलकर राख हो गया। अगलगी की घटना में घर में रखे एक लाख छह हजार रुपये नकद, अनाज, कपड़ा, फर्नीचर व कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए।घटना के बाद पीड़ित ने लिखित शिकायत सीओ एवं गायघाट थाना में देकर सहायता की मांग की है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची व ग्रामीणों के सहयोग से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।
मुखिया प्रतिनिधि आलोक कुमार व पैक्स अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराते हुए सीओ से उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। सीओ पुष्पराज ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार को नियमानुसार उचित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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