Muzaffarpur News: कांवरिया शिविर के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में डीएन हाईस्कूल के पास कांवरिया शिविर के निकट रविवार को शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग से अफरातफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कार्यपालक अभियंता मौके पर नहीं पहुंचे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। डीएन हाईस्कूल स्थित कांवरिया शिविर के पास रविवार को शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। यह वही ट्रांसफार्मर था, जिसे आपूर्ति में गड़बड़ी की स्थिति से निपटने के लिए बैकअप के तौर पर लगाया गया था। आग की लपटें उठते ही कांवरिया सेवा शिविर और आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। घटना रात करीब 8:25 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वार्ड पार्षद केपी पप्पू की पहल और फायर ब्रिगेड व लाइन मैन की त्वरित कार्रवाई से करीब 15 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया।
सिकंदर पावर स्टेशन से तुरंत लाइन काटकर ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया गया। बताया गया कि कार्यपालक अभियंता विजय कुमार न तो खुद मौके पर पहुंचे और न फोन रिसीव किया। वार्ड पार्षद ने बताया कि सिकंदरपुर के जेई सूचना के बाद पहुंचे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।