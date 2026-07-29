Muzaffarpur News: सैलून से लौट रहे दो भाइयों को पिकअप ने रौंदा, एक की मौत
Muzaffarpur News: हरपुरबक्स के समीप शिवहर एसएच पर बेकाबू पिकअप की चपेट में आने से मो. सहीम की मौत हो गई और मो. दुल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क को जाम कर दिया। विधायक और पुलिस ने आकर लोगों को शांत किया। मो. सहीम का हाल ही में विवाह हुआ था।
Muzaffarpur News: मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। हरपुरबक्स के समीप शिवहर एसएच पर बुधवार सुबह करीब नौ बजे बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। इसमें खुटौना निवासी मो. सहीम (25) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई मो. दुल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों हरपुरबक्स स्थित सैलून से दाढ़ी बनवा कर घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मो. दुल्ला को मेडिकल में भर्ती कराया गया।
घटना का परिणाम
घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। टायर जलाकर शिवहर एसएच को बाधित कर दिया। इस दौरान सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब तीन घंटे तक सड़क जाम रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंचे विधायक अजय कुमार, मुखिया संत कुमार, पुलिस निरीक्षक रंजन कुमार और सीओ गौतम कुमार ने समझाकर लोगों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।
परिवार का दुख
परिजनों ने बताया कि मो. सहीम का पिछले महीने विवाह हुआ था। पत्नी शबाना खातून और मां मदीना खातून का रो-रो कर बुरा हाल है। वार्ड सदस्य बबीता कुमारी ने बताया कि घर लौटने के दौरान दोनों भाइयों को पिकअप ने रौंद दिया। थानेध्यक्ष सुभाष मुखिया ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।