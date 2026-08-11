Muzaffarpur News: बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, सवार बाल-बाल बचे
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बैरिया गोलंबर से आ रही एक तेज रफ्तार कार चांदनी चौक ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। ऊपरी हिस्से को अधिक नुकसान हुआ, लेकिन कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए। घटना के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि पुलिस से पहले ही वाहन मालिक कार को ले गए।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बैरिया गोलंबर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चांदनी चौक ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मंगलवार की शाम करीब साढ़े चार बजे की है। इससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरातफरी मच गई।घटना में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वाहन मालिक क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को लेकर निकल गए।
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