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Muzaffarpur News: धान की फसल की क्षति का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: साहेबगंज में, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने किसानों से बातचीत की और टूटे बांध के कारण धान की फसल को हुए नुकसान का आकलन किया। उन्होंने किसानों को सामूहिक आवेदन देने के लिए कहा। कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मी संयुक्त रूप से फसल क्षति की जांच करेंगे।

Muzaffarpur News: धान की फसल की क्षति का लिया जायजा

Muzaffarpur News: साहेबगंज। विशुनपुरपट्टी और सेमरा नन्हकार में गुरुवार को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने किसानों से बातचीत की। कैनाल के टूटे बांध के पानी से डूबी धान की फसल की क्षति का आकलन किया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने किसानों को बताया कि सामूहिक रूप से फसल क्षति का आवेदन दें। इसके बाद कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मी संयुक्त रूप से खेतों में जाकर फसल क्षति की जांच करेंगे। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने कहा कि डीएम और डीएओ को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस मौके पर सीओ पिंकी राय, थानेदार सुनील कुमार, बीएओ सुशील कुमार, कृषि समन्वयक उदयप्रताप गुप्ता, कृषि सलाहकार धनंजय कुमार आदि थे।

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