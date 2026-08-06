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Muzaffarpur News: सकरा में किसानों के खेतों तक नहीं पहुंची बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: सकरा प्रखंड क्षेत्र में किसानों को कृषि विद्युत सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों ने करीब तीन साल पहले आवेदन किया था लेकिन खेतों तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा। उन्हें खुद तार खरीदकर बांस के सहारे बिजली पहुंचानी पड़ी। कई किसानों ने विभाग की अनियमितताओं और घोटाले की आशंका जताई।

Muzaffarpur News: सकरा में किसानों के खेतों तक नहीं पहुंची बिजली

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में खेतों तक बिजली नहीं पहुंची है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध सिंचाई योजना के तहत आवेदन करनेवाले किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। बाजी निवासी रामबली मुखिया, वीरेंद्र मुखिया, मदन कुमार, सुरेंद्र मुखिया, मो. सकुर, महेश्वर, मो. गफूर, सूरज सिंह, मुरौल झाप निवासी रामानंद कुमार आदि ने बताया कि आवेदन किया था। करीब तीन साल पहले विभाग ने घर पर स्मार्ट मीटर लगा कर चालू कर दिया और लिखवा लिया, जबकि खेतों में सिंचाई के लिए कनेक्शन का आवेदन किया था। खेतों तक पोल और तार नहीं पहुंचाया गया। किसानों का कहना है कि खुद तार खरीदा और बांस के सहारे खेतों तक बिजली पहुंचाई गई।

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किसानों ने घोटाले की आशंका जताई है। नियम के मुताबिक विभाग को चिह्नित खेतों तक बिजली पहुंचानी थी, लेकिन सकरा विधानसभा क्षेत्र की 37 पंचायत और दो नगर पंचायत के आवेदन करनेवाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला। हालांकि, कुछ लोगों को लाभ मिला है।

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