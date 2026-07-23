Muzaffarpur News: साहेबगंज : दंपती सहित तीन पर रॉड से हमला
Muzaffarpur News: साहेबगंज के वासुदेवपुर सराय के मुशहरी टोला गांव में एक परिवार के तीन सदस्यों पर रॉड से हमला किया गया। घायल जयप्रकाश कुमार, उसकी पत्नी इंदु देवी और बहन सविता कुमारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पड़ोसियों पर हमला और 50,000 रुपये की चोरी का आरोप लगाया है।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। वासुदेवपुर सराय के मुशहरी टोला गांव में गुरुवार को एक ही परिवार के तीन लोगों पर रॉड से हमला कर दिया। घायल 25 वर्षीय जयप्रकाश कुमार, उसकी पत्नी 24 वर्षीया इंदु देवी और बहन 18 वर्षीया सविता कुमारी को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित ने थाना में शिकायत की है। इसमें पड़ोस के दो लोगों को आरोपित किया है। बताया कि आरोपितों ने घर से मोबाइल और नकद 50 हजार रुपए ले लिए। विरोध करने पर रॉड से हमला कर दिया।
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