Muzaffarpur News: नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासा मामले में प्राथमिकी
Muzaffarpur News: कुढ़नी के लुक्की नंदलालपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासे पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। नामी सिगरेट कंपनी के प्रतिनिधि ने शिकायत की थी, जिसके बाद तुर्की पुलिस ने करोड़ों की मशीन और 12 लाख की तैयार सिगरेट जब्त की। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
Muzaffarpur News: कुढ़नी। तुर्की थाने के लुक्की नंदलालपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासे मामले में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक नामी सिगरेट कंपनी के प्रतिनिधि रिशु मिश्रा के आवेदन पर पुलिस ने जीएसटी धारक को आरोपित किया है। लुक्की नंदलालपुर में मंगलवार की रात नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। इसकी सूचना कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस को दी थी। सूचना पर तुर्की पुलिस ने करोड़ों की मशीन के साथ करीब 12 लाख की तैयार सिगरेट जब्त की थी। तुर्की प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के जीएसटी धारक पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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