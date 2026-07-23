Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासा मामले में प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: कुढ़नी के लुक्की नंदलालपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासे पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। नामी सिगरेट कंपनी के प्रतिनिधि ने शिकायत की थी, जिसके बाद तुर्की पुलिस ने करोड़ों की मशीन और 12 लाख की तैयार सिगरेट जब्त की। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Muzaffarpur News: नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासा मामले में प्राथमिकी

Muzaffarpur News: कुढ़नी। तुर्की थाने के लुक्की नंदलालपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री के खुलासे मामले में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक नामी सिगरेट कंपनी के प्रतिनिधि रिशु मिश्रा के आवेदन पर पुलिस ने जीएसटी धारक को आरोपित किया है। लुक्की नंदलालपुर में मंगलवार की रात नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। इसकी सूचना कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस को दी थी। सूचना पर तुर्की पुलिस ने करोड़ों की मशीन के साथ करीब 12 लाख की तैयार सिगरेट जब्त की थी। तुर्की प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के जीएसटी धारक पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: तुर्की में नकली सिगरेट फैक्ट्री पकड़ाई, संचालक और कर्मी फरार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Turkey Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।