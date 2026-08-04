Muzaffarpur News: पुजारी का एआई से बना अश्लील वीडियो किया वायरल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। कांटी इलाके के किशुन नगर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर के संस्थापक और प्रधान पुजारी ने एआई से बनाए गए फर्जी अश्लील वीडियो वायरल किए जाने की एफआईआर कांटी थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने कांटी के एक गेस्ट हाउस संचालक रजनीश कुमार और उज्ज्वल कुमार को नामजद आरोपित बनाया है। पुजारी ने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2000-2001 में झारखंड के रजरप्पा से आकर उन्होंने अपनी अर्जित भूमि पर भव्य मंदिर की स्थापना की थी। तब से वे समाजसेवा में लगे हैं। पिछले कुछ समय से गेस्ट हाउस संचालक रजनीश कुमार और उज्ज्वल कुमार उनके विरुद्ध सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर झूठा प्रचार कर रहा है।पुजारी

के अनुसार बीते छह जुलाई को आरोपितों ने एआई से उनका अश्लील और पूर्णतः फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो का उद्देश्य उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, चरित्रहनन करना और समाज में बदनाम करना था। वीडियो वायरल होने के बाद शिष्यों और श्रद्धालुओं के लगातार फोन आने लगे। इससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा और प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति हुई। उन्होंने कहा कि यह वीडियो पूरी तरह मनगढ़ंत और एआई से निर्मित है, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। शिकायत में यह भी कहा है कि बीते 22 फरवरी को भी आरोपितों ने उनके शिष्य मुकेश प्रियदर्शी से भयादोहन कर दो लाख रुपये की अवैध वसूली की थी। पुजारी ने इसे एक संगठित साजिश बताया। कांटी थानेदार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है। सोशल मीडिया से अश्लील कंटेंट हटवाने का भी प्रयास किया जा रहा है।