Muzaffarpur News: स्नातक में नामांकन को 10 हजार नए आवेदन आए
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में स्नातक सत्र 2026-30 में 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने नया आवेदन किया है। चार चरणों में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस सत्र में सबसे कम दाखिला हुआ है, लेकिन नए आवेदन करने वालों को एडिट विकल्प दिया जाएगा।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में स्नातक सत्र 2026-30 में नामांकन के लिए 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने नया आवेदन किया है। चार चरणों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद विश्वविद्यालय के पोर्टल पर एक लाख पांच हजार विद्यार्थियों का नामांकन अपडेट हुआ है।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन को लेकर दोबारा पोर्टल खोलने पर 10 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने नामांकन का फॉर्म भरा है। विद्यार्थियों ने एडिट कर कॉलेज और विषयों का विकल्प भी बदला है। डीएसडब्ल्यू ने बताया कि पांचवीं मेधा सूची अगले सप्ताह जारी की जाएगी। इसमें नए आवेदन करनेवालों के साथ ही एडिट का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। तीसरी मेधा सूची के नामांकन के बाद कॉलेजों में कक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस वर्ष स्नातक में ऑनस्पॉट नामांकन पर रोक लगा रखा है। विश्वविद्यालय स्तर से ही छात्रों को कॉलेज आवंटित किया जा रहा है।
पिछले चार साल में सबसे कम दाखिला
स्नातक में सीबीसीएस लागू होने के बाद सबसे कम दाखिला इस सत्र में हुआ है। पिछले चार सत्रों में नामांकन का आंकड़ा डेढ़ लाख से अधिक पहुंचा था। पांचवें चरण में यदि 10 हजार विद्यार्थी भी नामांकन लेते हैं तो यह आंकड़ा सवा लाख के नीचे रह जाएगा। अधिकारियों ने ऑनस्पॉट नामांकन नहीं लेना, इसका कारण बताया है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।