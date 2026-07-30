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Muzaffarpur News: शर्फुद्दीनपुर फ्लाईओवर के सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बोचहां में शर्फुद्दीनपुर फ्लाई ओवर के सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाया गया। एनएचएआई ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से काम किया। 20 सालों के बाद भी सर्विस रोड चालू नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। बचे अतिक्रमणकारियों को तीन दिन में जगह खाली करने का निर्देश दिया गया।

Muzaffarpur News: शर्फुद्दीनपुर फ्लाईओवर के सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाया

Muzaffarpur News: बोचहां। शर्फुद्दीनपुर फ्लाई ओवर के सर्विस रोड से गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया। एनएचएआई के अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया। स्थानीय गोपी चौधरी, सूरज कुमार चौधरी, विकास कुमार सहित अन्य ने बताया कि फ्लाईओवर बनने के 20 साल बाद भी सर्विस रोड चालू नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती थी। टीम ने सर्विस रोड के विस्तार होनेवाली जगह तक मार्क किया। बचे हुए अतिक्रमणकारियों को तीन दिन में खाली करने का निर्देश दिया।

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