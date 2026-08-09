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Muzaffarpur News: सरकारी योजनाओं को लेकर किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मीनापुर में 'सखी वार्ता' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जीविका दीदियों ने भाग लिया और महिलाओं को सरकारी योजनाओं तथा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा की गई। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और जागरूकता के माध्यम से बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया।

Muzaffarpur News: सरकारी योजनाओं को लेकर किया जागरूक

Muzaffarpur News: मीनापुर। बनघारा में शनिवार को ‘सखी वार्ता’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के महिला एवं बाल विकास निगम के बैनर तले जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन कार्यालय द्वारा आयोजन कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं महिला-केंद्रित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, उनके लाभ, पात्रता एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। सखी वार्ता के दौरान महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, घरेलू एवं सामाजिक हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अन्य भेदभाव एवं कुरीतियों पर संवाद करते हुए इनके दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।

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महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार रखे। संवाद के माध्यम से महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों के जरिए सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।

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