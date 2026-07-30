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Muzaffarpur News: इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 1.68 लाख की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: साहेबगंज में खेमकरना चौक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने एक लाख 68 हजार रुपये की सामग्री चुरा ली। दुकानदार राजेश कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चोरों ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्वायल बाइंडिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे चुराए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Muzaffarpur News: इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 1.68 लाख की चोरी

Muzaffarpur News: साहेबगंज। खेमकरना चौक के समीप मंगलवार की रात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर एक लाख 68 हजार रुपये की सामग्री चोरी कर ली। मामले में पारू थाने के मोहजामा निवासी दुकानदार राजेश कुमार ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि चोरों ने क्वायल बाइंडिंग मशीन, मोटर दस पीस, सीलिंग फैन 20 पीस, बाइंडिंग तार 20 किलो, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर 15 पीस, सीसीटीवी कैमरा चुरा लिया। पुलिस ने बताया कि छानबीन की जा रही है।

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