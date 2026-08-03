Muzaffarpur News: चाकू के हमले में घायल बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा
Muzaffarpur News: साहेबगंज में 80 वर्षीया कुसमी देवी पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। 26 जुलाई को घर में घुसकर उन्हें घायल किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पुत्रवधू द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। रामपुर असली निवासी 80 वर्षीया बुजुर्ग महिला कुसमी देवी ने सोमवार को एसकेएमसीएच में दम तोड़ दिया। 26 जुलाई को घर में घुसने के विरोध पर बदमाशों ने कुसमी देवी पर चाकू से हमला करने के बाद पैर तोड़ दिया था। लहूलुहान हालत में परिजनों ने कुसमी देवी को मेडिकल में भर्ती कराया था। एसकेएमसीएच से पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। मामले में कुसमी देवी की पुत्रवधू रंजू देवी ने थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें भलुही सिकंदर निवासी अमन कुमार पटेल एवं रामपुर फुलवरिया निवासी संदीप कुमार व दो अज्ञात को आरोपित किया था। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा।
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