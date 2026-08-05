Muzaffarpur News: बुजुर्ग की मौत, खबर मिली तो बेटे ने पिता होने से किया इनकार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 66 वर्षीय श्याम कुमार भाटिया की मौत की सूचना मिलने पर उनके बेटे ने पिता होने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग लंबे समय से बीमार थे और अकेले रह रहे थे। मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाने के गोबरसही में किराए के मकान में रह रहे 66 वर्षीय बुजुर्ग श्याम कुमार भाटिया की मंगलवार की दोपहर मौत हो गई। वह लंबे समय से बीमार थे और अकेले ही रह रहे थे। मकान मालिक ने उनके बेटे उज्ज्वल कुमार को फोन कर पिता के निधन की सूचना दी। लेकिन, बेटे ने श्याम कुमार भाटिया के पिता होने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद मकान मालिक ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।जानकारी के अनुसार, श्याम कुमार भाटिया शहर के बगलामुखी रोड स्थित कच्ची सराय के निवासी थे।
वर्तमान में वह गोबरसही में किराए पर रह रहे थे। मकान मालिक ने बताया कि बेटा उज्ज्वल कुमार मालीघाट में फोटोस्टेट की दुकान चलाता है। पारिवारिक विवाद के कारण दोनों अलग रह रहे थे। सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में बीमारी के कारण मौत होने की बात सामने आ रही है। सूचना देने के बाद भी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
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