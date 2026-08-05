Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: बुजुर्ग की मौत, खबर मिली तो बेटे ने पिता होने से किया इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 66 वर्षीय श्याम कुमार भाटिया की मौत की सूचना मिलने पर उनके बेटे ने पिता होने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग लंबे समय से बीमार थे और अकेले रह रहे थे। मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

Muzaffarpur News: बुजुर्ग की मौत, खबर मिली तो बेटे ने पिता होने से किया इनकार

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाने के गोबरसही में किराए के मकान में रह रहे 66 वर्षीय बुजुर्ग श्याम कुमार भाटिया की मंगलवार की दोपहर मौत हो गई। वह लंबे समय से बीमार थे और अकेले ही रह रहे थे। मकान मालिक ने उनके बेटे उज्ज्वल कुमार को फोन कर पिता के निधन की सूचना दी। लेकिन, बेटे ने श्याम कुमार भाटिया के पिता होने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद मकान मालिक ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।जानकारी के अनुसार, श्याम कुमार भाटिया शहर के बगलामुखी रोड स्थित कच्ची सराय के निवासी थे।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: जिसे मृत समझ दाह संस्कार किया, वह जिंदा लौटा

वर्तमान में वह गोबरसही में किराए पर रह रहे थे। मकान मालिक ने बताया कि बेटा उज्ज्वल कुमार मालीघाट में फोटोस्टेट की दुकान चलाता है। पारिवारिक विवाद के कारण दोनों अलग रह रहे थे। सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में बीमारी के कारण मौत होने की बात सामने आ रही है। सूचना देने के बाद भी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: शहर स्थित एक दुकान के अंदर मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत
ये भी पढ़ें:Ghazipur News: भांवरकोल चट्टी पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Death अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।