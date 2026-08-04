Muzaffarpur News: कर्ज से परेशान बुजुर्ग का झाड़ियों में शव मिला

Muzaffarpur News: गोरौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र की पिरोई शमसुद्दीन पंचायत के बड़ी पिरोई गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग लाला सिंह का शव सोमवार को गांव के समीप झाड़ियों से मिला। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए कहा कि वह कर्ज के बोझ और ऋण वसूली के दबाव से परेशान थे।

ब्रज अनुभव

पंचायत के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह सहित ग्रामीणों ने बताया कि लाला सिंह रविवार शाम घर से निकले थे। इसके बाद नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका पता नहीं चला। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के समीप झाड़ियों में उनका शव देखा। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन शव को ले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का कहना है कि लाला पर ग्रामीणों का करीब पांच लाख रुपये उधार था। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, महुआ से करीब डेढ़ लाख रुपये का ऋण ले रखा है। एक निजी माइक्रो फाइनेंस संस्था से स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी ऋण लिया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऋण वसूली को लेकर संबंधित संस्था के कर्मी लगातार दबाव बना रहे थे और घर आकर अपमानजनक व्यवहार करते थे। इसी तनाव में लाला ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।