Muzaffarpur News: घर में आग लगने से बुजुर्ग दंपती झुलसे
Muzaffarpur News: दहिला गांव में सोमवार रात एक घर में आग लगने से 80 वर्षीय राजेंद्र साह और उनकी पत्नी शांति देवी झुलस गए। राजेंद्र साह को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि शांति का स्थानीय इलाज हो रहा है। आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों ने मदद की। आग लगने की घटना की जांच चल रही है।
Muzaffarpur News: गायघाट, एक संवाददाता। दहिला गांव में सोमवार की देर रात घर में आग लगने से बुजुर्ग दंपती झुलस गए। परिजनों की मदद से 80 वर्षीय राजेंद्र साह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनकी पत्नी शांति देवी का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में राजेंद्र साह के पुत्र धर्मेंद्र साह ने मंगलवार को अंचल कार्यालय व थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगाने की आशंका जताई है। धर्मेंद्र साह ने बताया कि आधी रात को अचानक घर के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं।
घर से बाहर निकलने में राजेंद्र साह व मां शांति देवी झुलस गई। इस दौरान एक मवेशी भी झुलस गया। अनाज व अन्य सामान जलकर राख हो गए। थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि छानबीन की जा रही है।
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