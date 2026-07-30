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Muzaffarpur News: गायघाट : सीएचसी के पास दवा दुकान में छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गायघाट के प्रखंड मुख्यालय के पास एक दवा दुकान में ड्रग निरीक्षक सुशील कुमार ने छापेमारी की। दुकान में नकली दवाओं की बिक्री की सूचना पर कार्रवाई की गई। अन्य दुकानदार भाग गए, और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कई दवा दुकानें बिना लाइसेंस चल रही हैं।

Muzaffarpur News: गायघाट : सीएचसी के पास दवा दुकान में छापेमारी

Muzaffarpur News: गायघाट,एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी के पास एक दवा दुकान में गुरुवार को ड्रग निरीक्षक ने छापेमारी की। ड्रग्स इंस्पेक्टर सुशील कुमार के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम ने दुकान की जांच कर दवाओं का सैंपल अपने साथ ले गई। छापेमारी की भनक लगते ही अन्य दुकानदार फरार हो गए। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि सूचना मिली थी कि उक्त दुकान में नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिसके आधार पर छापेमारी की गई है। जब्त दवाओं को जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय के आसपास करीब एक दर्जन दवा दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं।

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