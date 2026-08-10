Muzaffarpur News: नशा करने से मना करने पर पत्नी को पीटा
Muzaffarpur News: बोचहां के शांतिपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी पूनम देवी की पिटाई की क्योंकि उसने उसे नशा करने से मना किया। पूनम ने गांव के महिला समूह से लोन लिया था, जबकि पति बिना काम किए शराब पी रहा था। पूनम ने पुलिस से न्याय की मांग की है।
Muzaffarpur News: बोचहां। शांतिपुर गांव में रविवार को नशा करने से मना करने पर पत्नी की पिटाई कर दी। पीड़िता पूनम देवी ने पति भोला राय के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि महिला समूह से लोन लिया था। पति कोई काम-धंधा नहीं करता है और समूह के पैसे से शराब पीता है। मना करने पर मारपीट करता है। उन्होंने पुलिस से न्याय दिलाने और आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। थानेदार यशवंत कुमार मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई की जाएगी।
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